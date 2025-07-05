Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Пенинсула Пауэр (23) - Голд Кост Юнайтед (23) 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. НПЛ Квинсленд U23: Пенинсула Пауэр (23)Голд Кост Юнайтед (23) . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:45 по московскому времени .

МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
Пенинсула Пауэр (23)
15'
33'
40'
85'
90+4'
Завершен
5 : 3
05 июля 2025
Голд Кост Юнайтед (23)
13'
20'
30'
Смотреть онлайн
Голд Кост Юнайтед (23) icon
13'
Пенинсула Пауэр (23) icon
15'
Голд Кост Юнайтед (23) icon
20'
Голд Кост Юнайтед (23) icon
30'
Пенинсула Пауэр (23) icon
33'
Пенинсула Пауэр (23) icon
40'
Счет после первого тайма 3:3 : 2,1
Пенинсула Пауэр (23) icon
85'
Пенинсула Пауэр (23) icon
90+4'
Матч закончился со счётом 5:3 : 2,1
Текстовая трансляция
13'
Голд Кост Юнайтед (23) - 1-ый Гол
15'
Пенинсула Пауэр (23) - 2-ой Гол
20'
Угловой
Голд Кост Юнайтед (23) - Угловой
20'
Голд Кост Юнайтед (23) - 3-ий Гол
22'
Угловой
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
30'
Голд Кост Юнайтед (23) - 4-ый Гол
33'
Пенинсула Пауэр (23) - 5-ый Гол
40'
Пенинсула Пауэр (23) - 6-ый Гол
44'
Угловой
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
Счет после первого тайма 3:3 : 2,1
49'
Угловой
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
54'
Угловой
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
55'
Угловой
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
57'
Угловой
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
67'
Угловой
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
73'
Угловой
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
78'
Угловой
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
85'
Пенинсула Пауэр (23) - 7-ый Гол
87'
Угловой
Голд Кост Юнайтед (23) - Угловой
90+4'
Пенинсула Пауэр (23) - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:3 : 2,1

Превью матча Пенинсула Пауэр (23) — Голд Кост Юнайтед (23)

Статистика матча

Атаки
104
53
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
19
6
