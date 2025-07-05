05.07.2025
Смотреть онлайн Пенинсула Пауэр (23) - Голд Кост Юнайтед (23) 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Квинсленд U23: Пенинсула Пауэр (23) — Голд Кост Юнайтед (23) . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:45 по московскому времени .
МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
Пенинсула Пауэр (23)
15'
33'
40'
85'
90+4'
Завершен
5 : 3
05 июля 2025
Голд Кост Юнайтед (23)
13'
20'
30'
Счет после первого тайма 3:3 : 2,1
Пенинсула Пауэр (23)
90+4'
Матч закончился со счётом 5:3 : 2,1
Текстовая трансляция
13'
Голд Кост Юнайтед (23) - 1-ый Гол
15'
Пенинсула Пауэр (23) - 2-ой Гол
20'
Голд Кост Юнайтед (23) - Угловой
20'
Голд Кост Юнайтед (23) - 3-ий Гол
22'
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
30'
Голд Кост Юнайтед (23) - 4-ый Гол
33'
Пенинсула Пауэр (23) - 5-ый Гол
40'
Пенинсула Пауэр (23) - 6-ый Гол
44'
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
49'
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
54'
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
55'
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
57'
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
67'
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
73'
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
78'
Пенинсула Пауэр (23) - Угловой
85'
Пенинсула Пауэр (23) - 7-ый Гол
87'
Голд Кост Юнайтед (23) - Угловой
90+4'
Пенинсула Пауэр (23) - 8-ый Гол
Превью матча Пенинсула Пауэр (23) — Голд Кост Юнайтед (23)
Статистика матча
Атаки
104
53
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
19
6
