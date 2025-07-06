06.07.2025
Смотреть онлайн Маркони Стеллионс U20 - Сидней Юнайтед U20 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20: Маркони Стеллионс U20 — Сидней Юнайтед U20 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20
Маркони Стеллионс U20
45'
48'
Завершен
2 : 2
06 июля 2025
Сидней Юнайтед U20
55'
73'
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
8'
Маркони Стеллионс U20 - Угловой
14'
Маркони Стеллионс U20 - Угловой
16'
Маркони Стеллионс U20 - Угловой
29'
Маркони Стеллионс U20 - Угловой
45'
Маркони Стеллионс U20 - 1-ый Гол
48'
Маркони Стеллионс U20 - 2-ой Гол
55'
Сидней Юнайтед U20 - 3-ий Гол
62'
Маркони Стеллионс U20 - Угловой
63'
Маркони Стеллионс U20 - Угловой
65'
Маркони Стеллионс U20 - Угловой
73'
Сидней Юнайтед U20 - 4-ый Гол
90+1'
Сидней Юнайтед U20 - Угловой
90+1'
Маркони Стеллионс U20 - Угловой
Статистика матча
Атаки
77
87
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
7
2
