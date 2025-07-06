Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Блэктаун Сити U20 - Рокдейл Илинден (20) 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20: Блэктаун Сити U20Рокдейл Илинден (20) . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20
Блэктаун Сити U20
38'
53'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Рокдейл Илинден (20)
56'
Смотреть онлайн
Блэктаун Сити U20 icon
38'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Блэктаун Сити U20 icon
53'
Rockdale Ilinden FC U20 icon
56'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Rockdale Ilinden FC U20 - Угловой
12'
Угловой
Rockdale Ilinden FC U20 - Угловой
14'
Угловой
Блэктаун Сити U20 - Угловой
15'
Угловой
Блэктаун Сити U20 - Угловой
38'
Блэктаун Сити U20 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
53'
Угловой
Блэктаун Сити U20 - Угловой
53'
Блэктаун Сити U20 - 2-ой Гол
56'
Rockdale Ilinden FC U20 - 3-ий Гол
61'
Угловой
Rockdale Ilinden FC U20 - Угловой
63'
Угловой
Блэктаун Сити U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1

Превью матча Блэктаун Сити U20 — Рокдейл Илинден (20)

Статистика матча

Атаки
74
70
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
5
13
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
