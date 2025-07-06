06.07.2025
Смотреть онлайн Блэктаун Сити U20 - Рокдейл Илинден (20) 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20: Блэктаун Сити U20 — Рокдейл Илинден (20) . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20
Блэктаун Сити U20
38'
53'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
12'
Rockdale Ilinden FC U20 - Угловой
12'
Rockdale Ilinden FC U20 - Угловой
14'
Блэктаун Сити U20 - Угловой
15'
Блэктаун Сити U20 - Угловой
38'
Блэктаун Сити U20 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
53'
Блэктаун Сити U20 - Угловой
53'
Блэктаун Сити U20 - 2-ой Гол
56'
Rockdale Ilinden FC U20 - 3-ий Гол
61'
Rockdale Ilinden FC U20 - Угловой
63'
Блэктаун Сити U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Превью матча Блэктаун Сити U20 — Рокдейл Илинден (20)
Статистика матча
Атаки
74
70
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
5
13
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу