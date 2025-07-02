Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Волунтари - Пэулешть 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ВолунтариПэулешть . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:31 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Волунтари
43'
59'
90'
Завершен
3 : 0
02 июля 2025
Пэулешть
Волунтари icon
43'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Волунтари icon
59'
Волунтари icon
90'
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Волунтари - Угловой
15'
Угловой
Волунтари - Угловой
32'
Угловой
Пэулешть - Угловой
43'
Волунтари - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
55'
Угловой
Волунтари - Угловой
57'
Угловой
Пэулешть - Угловой
57'
Угловой
Пэулешть - Угловой
59'
Волунтари - 2-ой Гол
68'
Угловой
Волунтари - Угловой
78'
Угловой
Волунтари - Угловой
90'
Волунтари - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,1

Превью матча Волунтари — Пэулешть

Статистика матча

Владение мячом
Волунтари Волунтари
60%
Пэулешть Пэулешть
40%
Атаки
89
56
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
13
7
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA