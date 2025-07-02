02.07.2025
Смотреть онлайн Волунтари - Пэулешть 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Волунтари — Пэулешть . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:31 по московскому времени .
Текстовая трансляция
15'
Волунтари - Угловой
15'
Волунтари - Угловой
32'
Пэулешть - Угловой
43'
Волунтари - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
55'
Волунтари - Угловой
57'
Пэулешть - Угловой
57'
Пэулешть - Угловой
59'
Волунтари - 2-ой Гол
68'
Волунтари - Угловой
78'
Волунтари - Угловой
90'
Волунтари - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,1
