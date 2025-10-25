Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Рапид (А) - Аустрия Люстенау 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия - Лига 2: Рапид (А)Аустрия Люстенау, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц. Судить этот матч будет Isa Simsek.

МСК, 11 тур, Стадион: Альянц
Австрия - Лига 2
Рапид (А)
21'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Аустрия Люстенау
64'
90+7'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Рапид (А) icon
21'
Счет после первого тайма 1:0 : 6,0
Аустрия Люстенау icon
64'
Аустрия Люстенау icon
90+7'
Матч закончился со счётом 1:2 : 6,0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Аустрия Люстенау - Угловой
5'
Угловой
Рапид (А) - Угловой
21'
Угловой
Рапид (А) - Угловой
21'
Рапид (А) - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Аустрия Люстенау - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 6,0
48'
Угловой
Аустрия Люстенау - Угловой
49'
Угловой
Аустрия Люстенау - Угловой
58'
Угловой
Рапид (А) - Угловой
63'
Угловой
Аустрия Люстенау - Угловой
64'
Аустрия Люстенау - 2-ой Гол
68'
Угловой
Аустрия Люстенау - Угловой
73'
Угловой
Аустрия Люстенау - Угловой
85'
Угловой
Аустрия Люстенау - Угловой
90+7'
Угловой
Аустрия Люстенау - Угловой
90+7'
Аустрия Люстенау - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 6,0

Превью матча Рапид (А) — Аустрия Люстенау

Команда Рапид (А) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Аустрия Люстенау, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Рапид (А) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Аустрия Люстенау забивает 1, пропускает 1.

Рапид (А) Рапид (А)
23
Мали
Moulaye Haidara
2
Австрия
Eaden Roka
22
Австрия
Ensar Music
33
Австрия
Erik Stehrer
47
Австрия
Amin Elias Groller
4
Австрия
Jakob Brunnhofer
28
Австрия
Lorenz Szladits
20
Гана
Daniel Nunoo
17
Палестина
Omar Badarneh
49
Австрия
Laurenz Orgler
27
Австрия
Dalibor Velimirovic
Тренер
Jurgen Kerber
Аустрия Люстенау Аустрия Люстенау
99
Швеция
Йак Лане
7
Австрия
Фабиан Гмайнер
27
Австрия
Доменик Шиерл
31
Австрия
Маттиас Маак
23
Австрия
Пиус Грабхер
24
Seydou Diarra
26
Австралия
Lukas Ibertsberger
19
Франция
Sacha Delaye
18
Франция
Robin Voisine
22
Франция
Mohamed Amine Bouchenna
9
Германия
Lenn Jastremski
Тренер
Австрия
Markus Mader

Статистика матча

Владение мячом
Рапид (А) Рапид (А)
50%
Аустрия Люстенау Аустрия Люстенау
50%
Атаки
51
89
Угловые
3
9
Фолы
9
11
Удары (всего)
5
12
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
1
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Isa Simsek (Австрия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 35 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Isa Simsek назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Амштеттен
1:1
Флоридсдорфер
Завершен
25.10.2025
Рапид (А)
1:2
Аустрия Люстенау
Завершен
24.10.2025
Стрипфинг
4:3
Hertha Wels
Завершен
24.10.2025
Аустрия Клагенфурт
0:0
Штурм-2
Завершен
24.10.2025
Лиферинг
3:1
Санкт-Пёльтен
Завершен
24.10.2025
Брегенц
1:1
Капфенберг
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA