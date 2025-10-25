Смотреть онлайн Рапид (А) - Аустрия Люстенау 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Лига 2: Рапид (А) — Аустрия Люстенау, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц. Судить этот матч будет Isa Simsek.