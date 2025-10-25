Смотреть онлайн Рапид (А) - Аустрия Люстенау 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Лига 2: Рапид (А) — Аустрия Люстенау, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц. Судить этот матч будет Isa Simsek.
Превью матча Рапид (А) — Аустрия Люстенау
Команда Рапид (А) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Аустрия Люстенау, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Рапид (А) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Аустрия Люстенау забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Isa Simsek (Австрия).
За последние 8 матчей судья показал 35 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Isa Simsek назначал пенальти