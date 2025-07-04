Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн КС Университатя Крайова - МТК Будапешт 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: КС Университатя КрайоваМТК Будапешт . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Нандора Хидегкути.

МСК, Стадион: Стадион имени Нандора Хидегкути
Европа - Товарищеские матчи
КС Университатя Крайова
54'
Завершен
1 : 0
04 июля 2025
МТК Будапешт
Счет после первого тайма 0:0
КС Университатя Крайова icon
54'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
14'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
19'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
20'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
28'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
32'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
37'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
38'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
44'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
52'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
54'
КС Университатя Крайова - 1-ый Гол
81'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
89'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча КС Университатя Крайова — МТК Будапешт

Статистика матча

Владение мячом
КС Университатя Крайова КС Университатя Крайова
50%
МТК Будапешт МТК Будапешт
50%
Атаки
61
52
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
