04.07.2025
Смотреть онлайн КС Университатя Крайова - МТК Будапешт 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: КС Университатя Крайова — МТК Будапешт . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Нандора Хидегкути.
МСК, Стадион: Стадион имени Нандора Хидегкути
Европа - Товарищеские матчи
Завершен
1 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
9'
МТК Будапешт - Угловой
14'
КС Университатя Крайова - Угловой
19'
КС Университатя Крайова - Угловой
20'
КС Университатя Крайова - Угловой
28'
МТК Будапешт - Угловой
32'
КС Университатя Крайова - Угловой
37'
МТК Будапешт - Угловой
38'
МТК Будапешт - Угловой
44'
КС Университатя Крайова - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
КС Университатя Крайова - Угловой
52'
КС Университатя Крайова - Угловой
54'
КС Университатя Крайова - 1-ый Гол
81'
МТК Будапешт - Угловой
89'
КС Университатя Крайова - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча КС Университатя Крайова — МТК Будапешт
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
61
52
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу