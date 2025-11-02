Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Куфштейн - Ваккер Инсбрук 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияРегиональная лига (запад): КуфштейнВаккер Инсбрук, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kufstein Arena.

МСК, 15 тур, Стадион: Kufstein Arena
Региональная лига (запад)
Куфштейн
Завершен
0 : 2
02 ноября 2025
Ваккер Инсбрук
Смотреть онлайн
Превью матча Куфштейн — Ваккер Инсбрук

Игры 15 тур
02.11.2025
Куфштейн
0:2
Ваккер Инсбрук
Завершен
01.11.2025
Хоэнэмс
1:0
ФК Лустенау
Завершен
01.11.2025
Альтах II
1:4
Валс-Грюнау
Завершен
31.10.2025
Сикирхен
1:0
Пинцгау
Завершен
31.10.2025
Ст. Йохан
0:3
Кицбюэль
Завершен
31.10.2025
Рейченау
1:0
Дорнбирн
Завершен
31.10.2025
Кюхль
1:4
ФК Лаутерах
Завершен
31.10.2025
Швац
3:0
СК Бишофсхофен
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA