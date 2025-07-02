02.07.2025
Смотреть онлайн Placido de Castro FC U20 - AD Vasco Da Gama AC U20 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Placido de Castro FC U20 — AD Vasco Da Gama AC U20 . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Placido de Castro FC U20
Завершен
3 : 1
02 июля 2025
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
18'
Placido de Castro FC U20 - Угловой
28'
AD Vasco Da Gama AC U20 - Угловой
29'
AD Vasco Da Gama AC U20 - Угловой
45'
AD Vasco Da Gama AC U20 - 1-ый Гол
59'
Placido de Castro FC U20 - Угловой
60'
Placido de Castro FC U20 - Угловой
73'
Placido de Castro FC U20 - 2-ой Гол
81'
Placido de Castro FC U20 - 3-ий Гол
82'
Placido de Castro FC U20 - Угловой
88'
Placido de Castro FC U20 - Угловой
88'
Placido de Castro FC U20 - Угловой
88'
Placido de Castro FC U20 - 4-ый Гол
Превью матча Placido de Castro FC U20 — AD Vasco Da Gama AC U20
Статистика матча
Атаки
71
52
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
6
3
