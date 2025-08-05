Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Gold Coast Knights Women - Саншайн-Кост Уондерерс (жен) 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Gold Coast Knights WomenСаншайн-Кост Уондерерс (жен), 7 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Australia NPL Queensland Women
Gold Coast Knights Women
62'
Завершен
1 : 0
05 августа 2025
Саншайн-Кост Уондерерс (жен)
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Gold Coast Knights Women icon
62'
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,1
Текстовая трансляция
30'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
33'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
37'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
61'
Угловой
Gold Coast Knights Women - Угловой
61'
Угловой
Gold Coast Knights Women - Угловой
62'
Gold Coast Knights Women - 1-ый Гол
85'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
87'
Угловой
Gold Coast Knights Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,1

Превью матча Gold Coast Knights Women — Саншайн-Кост Уондерерс (жен)

История последних встреч

Gold Coast Knights Women
Gold Coast Knights Women
Саншайн-Кост Уондерерс (жен)
Gold Coast Knights Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.08.2025
Gold Coast Knights Women
Gold Coast Knights Women
5:0
Саншайн-Кост Уондерерс (жен)
Саншайн-Кост Уондерерс (жен)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Gold Coast Knights Women Gold Coast Knights Women
56%
Саншайн-Кост Уондерерс (жен) Саншайн-Кост Уондерерс (жен)
44%
Атаки
168
111
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
14
3
Комментарии к матчу
