Превью матча Исманинг — 1860 Мюнхен II

Команда Исманинг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-21. Команда 1860 Мюнхен II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-11. Команда Исманинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. 1860 Мюнхен II забивает 2, пропускает 1.