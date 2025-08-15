15.08.2025
Смотреть онлайн Türkspor Augsburg - СВ Кирчансчёринг 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Юг: Türkspor Augsburg — СВ Кирчансчёринг, 5 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Türkspor Augsburg.
МСК, 5 тур, Стадион: Türkspor Augsburg
Германия - Оберлига - Бавария Юг
Завершен
1 : 3
15 августа 2025
Превью матча Türkspor Augsburg — СВ Кирчансчёринг
Комментарии к матчу