Смотреть онлайн Коттерн-Ст.Манг - Хаймштеттен 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Юг: Коттерн-Ст.Манг — Хаймштеттен, 5 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ABT Arena.