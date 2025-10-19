Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль - Маккаби Тель-Авив 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: ХапоэльМаккаби Тель-Авив, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Блумфилд.

МСК, 7 тур, Стадион: Блумфилд
Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига
Хапоэль
Отменен
- : -
19 октября 2025
Маккаби Тель-Авив
Превью матча Хапоэль — Маккаби Тель-Авив

Команда Хапоэль в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-10. Команда Маккаби Тель-Авив, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Хапоэль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Маккаби Тель-Авив забивает 2, пропускает 1.

Игры 7 тур
20.10.2025
ФК Бейтар Иерусалим
0:0
Ашдод
Завершен
19.10.2025
Хапоэль
-:-
Маккаби Тель-Авив
Отменен
