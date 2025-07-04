04.07.2025
Смотреть онлайн Теплице - ФК Усти над Лабем 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Теплице — ФК Усти над Лабем . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Теплице
3'
55'
59'
Завершен
3 : 2
04 июля 2025
ФК Усти над Лабем
4'
11'
Теплице
3'
Счет после первого тайма 1:2 : 0,1
Теплице
55'
Теплице
59'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Теплице - 1-ый Гол
4'
ФК Усти над Лабем - 2-ой Гол
11'
ФК Усти над Лабем - 3-ий Гол
15'
Теплице - Угловой
17'
Теплице - Угловой
21'
ФК Усти над Лабем - Угловой
21'
ФК Усти над Лабем - Угловой
26'
Теплице - Угловой
30'
Теплице - Угловой
38'
Теплице - Угловой
55'
Теплице - 4-ый Гол
59'
Теплице - 5-ый Гол
Превью матча Теплице — ФК Усти над Лабем
Статистика матча
Владение мячом
52%
Атаки
76
75
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
12
3
Комментарии к матчу