04.07.2025

Смотреть онлайн Теплице - ФК Усти над Лабем 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ТеплицеФК Усти над Лабем . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Теплице
3'
55'
59'
Завершен
3 : 2
04 июля 2025
ФК Усти над Лабем
4'
11'
Теплице icon
3'
ФК Усти над Лабем icon
4'
ФК Усти над Лабем icon
11'
Счет после первого тайма 1:2 : 0,1
Теплице icon
55'
Теплице icon
59'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Теплице - 1-ый Гол
4'
ФК Усти над Лабем - 2-ой Гол
11'
ФК Усти над Лабем - 3-ий Гол
15'
Угловой
Теплице - Угловой
17'
Угловой
Теплице - Угловой
21'
Угловой
ФК Усти над Лабем - Угловой
21'
Угловой
ФК Усти над Лабем - Угловой
26'
Угловой
Теплице - Угловой
30'
Угловой
Теплице - Угловой
38'
Угловой
Теплице - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 0,1
55'
Теплице - 4-ый Гол
59'
Теплице - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Теплице — ФК Усти над Лабем

Статистика матча

Владение мячом
Теплице Теплице
52%
ФК Усти над Лабем ФК Усти над Лабем
48%
Атаки
76
75
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
12
3
Комментарии к матчу
