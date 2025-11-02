Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн FC Tuba Pohlheim - Darmstadt II 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Гессен: FC Tuba PohlheimDarmstadt II, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Германия - Оберлига - Гессен
FC Tuba Pohlheim
Завершен
4 : 1
02 ноября 2025
Darmstadt II
Смотреть онлайн
Превью матча FC Tuba Pohlheim — Darmstadt II

Команда FC Tuba Pohlheim в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 22-26. Команда Darmstadt II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-18. Команда FC Tuba Pohlheim в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Darmstadt II забивает 2, пропускает 2.

Игры 15 тур
12.11.2025
Баунатал
3:1
Вайденхаузен
Завершен
02.11.2025
КСК 03 Кассель
3:1
Штадталлендорф
Завершен
02.11.2025
FC Tuba Pohlheim
4:1
Darmstadt II
Завершен
01.11.2025
ФК Марбург
-:-
Вальдгирмес
Отложен
01.11.2025
Баунатал
-:-
Вайденхаузен
Отложен
01.11.2025
ФСВ Фернвалд
3:2
Гиессен
Завершен
01.11.2025
Хюнфельдер
5:0
Ханауер 1960
Завершен
01.11.2025
Ханау 93
2:2
Рот-Вайсс Вальдорф
Завершен
31.10.2025
Эддерсхейм
5:0
Турк Гуджу Фриедберг
Завершен
31.10.2025
SV 1960 Hummetroth
1:4
Айнтрахт Франкфурт II
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA