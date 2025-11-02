Смотреть онлайн FC Tuba Pohlheim - Darmstadt II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гессен: FC Tuba Pohlheim — Darmstadt II, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча FC Tuba Pohlheim — Darmstadt II
Команда FC Tuba Pohlheim в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 22-26. Команда Darmstadt II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-18. Команда FC Tuba Pohlheim в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Darmstadt II забивает 2, пропускает 2.