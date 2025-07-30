Смотреть онлайн Гремио - Форталеза 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Гремио — Форталеза, 14 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Гремио. Судить этот матч будет Alex Gomes Stefano.
Превью матча Гремио — Форталеза
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alex Gomes Stefano (Бразилия).
За последние 13 матчей судья показал 73 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.6 за матч) и 6 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Alex Gomes Stefano назначал пенальти