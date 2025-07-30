Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Гремио - Форталеза 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ГремиоФорталеза, 14 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Гремио. Судить этот матч будет Alex Gomes Stefano.

МСК, 14 тур, Стадион: Арена Гремио
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Гремио
Мартин Брайтвайте 12'
Мартин Брайтвайте 17'
Завершен
2 : 1
30 июля 2025
Форталеза
Дейверсон 24'
Мартин Брайтвайте icon
12'
Мартин Брайтвайте icon
17'
Дейверсон icon
24'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,5
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,5
Текстовая трансляция
12'
Мартин Брайтвайте - 1-ый Гол
17'
Мартин Брайтвайте - 2-ой Гол
24'
Дейверсон - 3-ий Гол
39'
Угловой
Форталеза - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,5
54'
Угловой
Форталеза - Угловой
55'
Угловой
Форталеза - Угловой
74'
Угловой
Гремио - Угловой
87'
Угловой
Форталеза - Угловой
90'
Угловой
Форталеза - Угловой
90+3'
Угловой
Форталеза - Угловой
90+4'
Угловой
Гремио - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,5

Превью матча Гремио — Форталеза

Гремио Гремио
1
Бразилия
Tiago Volpi
53
Бразилия
Gustavo Martins de Souza Santos
3
Бразилия
Wagner Leonardo
4
Аргентина
Каннеманн
23
Бразилия
Marlon
20
Парагвай
Mathias Villasanti
17
Бразилия
Dodi
47
Бразилия
Alysson Edward Franco da Rocha
65
Бразилия
Riquelme Freitas
99
Уругвай
Cristian Olivera
22
Дания
Мартин Брайтвайте
Тренер
Бразилия
Мано Менезес
Форталеза Форталеза
15
Бразилия
Magrao
14
Аргентина
Eros Nazareno Mancuso
13
Чили
Benjamin Kuscevic
3
Аргентина
Gaston Avila
6
Бразилия
Bruno Pacheco
38
Бразилия
Lucca Prior
88
Бразилия
Саша
5
Бразилия
Матеус Перейра
80
Аргентина
Jose Maria Herrera
18
Бразилия
Дейверсон
26
Бразилия
Breno
Тренер
Аргентина
Хуан Пабло Войвода

История последних встреч

Гремио
Гремио
Форталеза
Гремио
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.11.2025
Форталеза
Форталеза
2:2
Гремио
Гремио
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гремио Гремио
49%
Форталеза Форталеза
51%
Атаки
90
117
Угловые
2
6
Фолы
25
24
Удары (всего)
8
7
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alex Gomes Stefano (Бразилия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 73 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.6 за матч) и 6 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Alex Gomes Stefano назначал пенальти

Комментарии к матчу
