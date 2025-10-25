Превью матча Darmstadt II — Айнтрахт Франкфурт II

Команда Darmstadt II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-17. Команда Айнтрахт Франкфурт II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-10. Команда Darmstadt II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Айнтрахт Франкфурт II забивает 2, пропускает 1.