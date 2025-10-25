Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Футбол. Литва. Лига 1 : Ионава — ФК Атмосфера , 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jonavos centrinis stadionas .

Превью матча Ионава — ФК Атмосфера

Команда Ионава в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-9. Команда ФК Атмосфера, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-11. Команда Ионава в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Атмосфера забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды ФК Атмосфера, в том матче победу одержали гостьи.