25.10.2025

Смотреть онлайн Ионава - ФК Атмосфера 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваФутбол. Литва. Лига 1: ИонаваФК Атмосфера, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jonavos centrinis stadionas.

МСК, 28 тур, Стадион: Jonavos centrinis stadionas
Футбол. Литва. Лига 1
Ионава
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
ФК Атмосфера
Смотреть онлайн
Превью матча Ионава — ФК Атмосфера

Команда Ионава в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-9. Команда ФК Атмосфера, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-11. Команда Ионава в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Атмосфера забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды ФК Атмосфера, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ионава
Ионава
ФК Атмосфера
Ионава
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.06.2025
ФК Атмосфера
ФК Атмосфера
0:1
Ионава
Ионава
Обзор

Статистика матча

Атаки
110
74
Угловые
5
8
Игры 28 тур
25.10.2025
Ионава
0:2
ФК Атмосфера
Завершен
25.10.2025
ФК Таурас
2:3
Балтийская футбольная академия
Завершен
25.10.2025
ФК Бабрунгас
4:1
Хегелманн Литауен II
Завершен
25.10.2025
Трансинвест
1:2
ФК Шяуляй II
Завершен
24.10.2025
Нептунас Клайпеда
3:1
ФК Кауно Жальгирис II
Завершен
24.10.2025
ФК Жальгирис Вильнюс II
0:1
ФК Миния
Завершен
24.10.2025
Невежис
0:2
ФК Экранас
Завершен
24.10.2025
FK BE1
4:1
Паневежис II
Завершен
