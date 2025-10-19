Смотреть онлайн ФК Шяуляй II - ФК Жальгирис Вильнюс II 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Футбол. Литва. Лига 1: ФК Шяуляй II — ФК Жальгирис Вильнюс II, 27 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Savivaldybe Stadium.
Превью матча ФК Шяуляй II — ФК Жальгирис Вильнюс II
Команда ФК Шяуляй II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-23. Команда ФК Жальгирис Вильнюс II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-20. Команда ФК Шяуляй II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Жальгирис Вильнюс II забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды ФК Жальгирис Вильнюс II, в том матче победу одержали хозяева.