Превью матча ФК Шяуляй II — ФК Жальгирис Вильнюс II

Команда ФК Шяуляй II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-23. Команда ФК Жальгирис Вильнюс II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-20. Команда ФК Шяуляй II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Жальгирис Вильнюс II забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды ФК Жальгирис Вильнюс II, в том матче победу одержали хозяева.