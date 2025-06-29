29.06.2025
Смотреть онлайн Маркони Стеллионс U20 - Сидней 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20: Маркони Стеллионс U20 — Сидней . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20
Завершен
0 : 1
29 июня 2025
Превью матча Маркони Стеллионс U20 — Сидней
Статистика матча
Атаки
92
76
Угловые
9
5
Комментарии к матчу