29.06.2025
Смотреть онлайн South Hobart FC 3 - South East United 2 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Tasmania South Division 1: South Hobart FC 3 — South East United 2 . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени .
МСК
Australia Tasmania South Division 1
Завершен
7 : 2
29 июня 2025
Превью матча South Hobart FC 3 — South East United 2
История последних встреч
South Hobart FC 3
South East United 2
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.08.2025
South Hobart FC 3
2:4
South East United 2
Статистика матча
Атаки
81
74
Угловые
7
3
