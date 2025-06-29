Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Tadotsu FC - SONIO Takamatsu 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Tadotsu FCSONIO Takamatsu . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Tadotsu FC
3'
18'
90+9'
Завершен
3 : 2
29 июня 2025
SONIO Takamatsu
70'
90+3'
Смотреть онлайн
Tadotsu FC icon
3'
Tadotsu FC icon
18'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,0
SONIO Takamatsu icon
70'
SONIO Takamatsu icon
90+3'
Tadotsu FC icon
90+9'
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,0
Текстовая трансляция
3'
Tadotsu FC - 1-ый Гол
7'
Угловой
Tadotsu FC - Угловой
18'
Tadotsu FC - 2-ой Гол
26'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
35'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
40'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,0
48'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
55'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
56'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
58'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
60'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
64'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
70'
SONIO Takamatsu - 3-ий Гол
81'
Угловой
Tadotsu FC - Угловой
90'
Tadotsu FC - Незабитый пенальти
90+2'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
90+2'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
90+3'
SONIO Takamatsu - 4-ый Гол
90+8'
Угловой
Tadotsu FC - Угловой
90+9'
Tadotsu FC - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,0

Превью матча Tadotsu FC — SONIO Takamatsu

История последних встреч

Tadotsu FC
Tadotsu FC
SONIO Takamatsu
Tadotsu FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.08.2025
SONIO Takamatsu
SONIO Takamatsu
2:1
Tadotsu FC
Tadotsu FC
Обзор

Статистика матча

Атаки
72
76
Угловые
3
11
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
