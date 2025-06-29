29.06.2025
Смотреть онлайн Tadotsu FC - SONIO Takamatsu 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Tadotsu FC — SONIO Takamatsu . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Текстовая трансляция
3'
Tadotsu FC - 1-ый Гол
7'
Tadotsu FC - Угловой
18'
Tadotsu FC - 2-ой Гол
26'
SONIO Takamatsu - Угловой
35'
SONIO Takamatsu - Угловой
40'
SONIO Takamatsu - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,0
48'
SONIO Takamatsu - Угловой
55'
SONIO Takamatsu - Угловой
56'
SONIO Takamatsu - Угловой
58'
SONIO Takamatsu - Угловой
60'
SONIO Takamatsu - Угловой
64'
SONIO Takamatsu - Угловой
70'
SONIO Takamatsu - 3-ий Гол
81'
Tadotsu FC - Угловой
90'
Tadotsu FC - Незабитый пенальти
90+2'
SONIO Takamatsu - Угловой
90+2'
SONIO Takamatsu - Угловой
90+3'
SONIO Takamatsu - 4-ый Гол
90+8'
Tadotsu FC - Угловой
90+9'
Tadotsu FC - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,0
Превью матча Tadotsu FC — SONIO Takamatsu
История последних встреч
Tadotsu FC
SONIO Takamatsu
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.08.2025
SONIO Takamatsu
2:1
Tadotsu FC
Статистика матча
Атаки
72
76
Угловые
3
11
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
4
