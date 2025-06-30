Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн ФК Пойнте Мишел - ФК Дублан 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДоминикаЧемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: ФК Пойнте МишелФК Дублан . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:59 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
ФК Пойнте Мишел
Завершен
0 : 8
30 июня 2025
ФК Дублан
9'
26'
35'
48'
49'
51'
60'
70'
ФК Дублан icon
9'
ФК Дублан icon
26'
ФК Дублан icon
35'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,2
ФК Дублан icon
48'
ФК Дублан icon
49'
ФК Дублан icon
51'
ФК Дублан icon
60'
ФК Дублан icon
70'
Матч закончился со счётом 0:8 : 2,2
Текстовая трансляция
9'
ФК Дублан - 1-ый Гол
12'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
13'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
23'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
24'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
25'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
26'
ФК Дублан - 2-ой Гол
35'
ФК Дублан - 3-ий Гол
44'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
45+1'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 2,2
48'
ФК Дублан - 4-ый Гол
49'
ФК Дублан - 5-ый Гол
51'
ФК Дублан - 6-ый Гол
58'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
60'
ФК Дублан - 7-ый Гол
69'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
70'
ФК Дублан - 8-ый Гол
90+2'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
Матч закончился со счётом 0:8 : 2,2

Превью матча ФК Пойнте Мишел — ФК Дублан

Статистика матча

Атаки
67
85
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
2
9
Комментарии к матчу
