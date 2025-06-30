30.06.2025
Смотреть онлайн ФК Пойнте Мишел - ФК Дублан 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминика — Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: ФК Пойнте Мишел — ФК Дублан . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:59 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
Завершен
0 : 8
30 июня 2025
ФК Дублан
9'
26'
35'
48'
49'
51'
60'
70'
Текстовая трансляция
9'
ФК Дублан - 1-ый Гол
12'
ФК Дублан - Угловой
13'
ФК Дублан - Угловой
23'
Point Michel FC - Угловой
24'
Point Michel FC - Угловой
25'
ФК Дублан - Угловой
26'
ФК Дублан - 2-ой Гол
35'
ФК Дублан - 3-ий Гол
44'
Point Michel FC - Угловой
45+1'
Point Michel FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 2,2
48'
ФК Дублан - 4-ый Гол
49'
ФК Дублан - 5-ый Гол
51'
ФК Дублан - 6-ый Гол
58'
ФК Дублан - Угловой
60'
ФК Дублан - 7-ый Гол
69'
ФК Дублан - Угловой
70'
ФК Дублан - 8-ый Гол
90+2'
ФК Дублан - Угловой
Матч закончился со счётом 0:8 : 2,2
Статистика матча
Атаки
67
85
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
2
9
