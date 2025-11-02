Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Клайпедос ФМ - ФК Вильтис Вильнюс 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: Клайпедос ФМФК Вильтис Вильнюс, 29 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Klaipedos m. centrinis stadionas.

МСК, 29 тур, Стадион: Klaipedos m. centrinis stadionas
Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол
Клайпедос ФМ
Завершен
2 : 2
02 ноября 2025
ФК Вильтис Вильнюс
Превью матча Клайпедос ФМ — ФК Вильтис Вильнюс

Команда Клайпедос ФМ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 24-21. Команда ФК Вильтис Вильнюс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-39. Команда Клайпедос ФМ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Вильтис Вильнюс забивает 1, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июня 2025 на поле команды ФК Вильтис Вильнюс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Клайпедос ФМ
Клайпедос ФМ
ФК Вильтис Вильнюс
Клайпедос ФМ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.06.2025
ФК Вильтис Вильнюс
ФК Вильтис Вильнюс
0:4
Клайпедос ФМ
Клайпедос ФМ
Обзор
Игры 29 тур
03.11.2025
Судува Мариямполе II
1:3
ФК Свейката
Завершен
02.11.2025
FK Neptunas Klaipeda II
2:2
Укмерге
Завершен
02.11.2025
FK Transinvest II
7:0
FK Sirvena
Завершен
02.11.2025
Клайпедос ФМ
2:2
ФК Вильтис Вильнюс
Завершен
02.11.2025
Sirijus Klaipeda
3:1
FK Tauras II
Завершен
01.11.2025
Джиугас Телшиаи II
3:0
FK Garliava
Завершен
01.11.2025
Дайнава Алитус II
1:3
Банга Гаргждай II
Завершен
11.10.2025
FK Dembava
0:10
ФК Шилуте
Завершен
