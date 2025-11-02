Превью матча Клайпедос ФМ — ФК Вильтис Вильнюс

Команда Клайпедос ФМ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 24-21. Команда ФК Вильтис Вильнюс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-39. Команда Клайпедос ФМ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Вильтис Вильнюс забивает 1, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июня 2025 на поле команды ФК Вильтис Вильнюс, в том матче победу одержали гостьи.