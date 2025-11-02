Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол : FK Transinvest II — FK Sirvena , 29 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

Превью матча FK Transinvest II — FK Sirvena

Команда FK Transinvest II в последних 10 матчах одержала 9 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 51-7. Команда FK Sirvena, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 11-28. Команда FK Transinvest II в среднем забивает 5 гола за игру, пропускает 1. FK Sirvena забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды FK Sirvena, в том матче победу одержали гостьи.