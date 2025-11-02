Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн FK Transinvest II - FK Sirvena 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: FK Transinvest IIFK Sirvena, 29 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

МСК, 29 тур
Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол
FK Transinvest II
Завершен
7 : 0
02 ноября 2025
FK Sirvena
Смотреть онлайн
Превью матча FK Transinvest II — FK Sirvena

Команда FK Transinvest II в последних 10 матчах одержала 9 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 51-7. Команда FK Sirvena, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 11-28. Команда FK Transinvest II в среднем забивает 5 гола за игру, пропускает 1. FK Sirvena забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды FK Sirvena, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

FK Transinvest II
FK Transinvest II
FK Sirvena
FK Transinvest II
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
FK Sirvena
FK Sirvena
1:2
FK Transinvest II
FK Transinvest II
Обзор

Статистика матча

Атаки
139
96
Угловые
9
1
Игры 29 тур
03.11.2025
Судува Мариямполе II
1:3
ФК Свейката
Завершен
02.11.2025
FK Neptunas Klaipeda II
2:2
Укмерге
Завершен
02.11.2025
FK Transinvest II
7:0
FK Sirvena
Завершен
02.11.2025
Клайпедос ФМ
2:2
ФК Вильтис Вильнюс
Завершен
02.11.2025
Sirijus Klaipeda
3:1
FK Tauras II
Завершен
01.11.2025
Джиугас Телшиаи II
3:0
FK Garliava
Завершен
01.11.2025
Дайнава Алитус II
1:3
Банга Гаргждай II
Завершен
11.10.2025
FK Dembava
0:10
ФК Шилуте
Завершен
Комментарии к матчу
