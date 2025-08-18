Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Судува Мариямполе II - FK Neptunas Klaipeda II 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: Судува Мариямполе IIFK Neptunas Klaipeda II, 18 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арви Арена.

МСК, 18 тур, Стадион: Арви Арена
Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол
Судува Мариямполе II
26'
56'
58'
87'
Завершен
4 : 1
18 августа 2025
FK Neptunas Klaipeda II
29'
Смотреть онлайн
Судува Мариямполе II icon
26'
FK Neptunas Klaipeda II icon
29'
Счет после первого тайма 1:1
Судува Мариямполе II icon
56'
Судува Мариямполе II icon
58'
Судува Мариямполе II icon
87'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Судува Мариямполе II - Угловой
19'
Угловой
Судува Мариямполе II - Угловой
26'
Судува Мариямполе II - 1-ый Гол
29'
FK Neptunas Klaipeda II - 2-ой Гол
39'
Угловой
Судува Мариямполе II - Угловой
40'
Угловой
Судува Мариямполе II - Угловой
43'
Угловой
Судува Мариямполе II - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
52'
Угловой
FK Neptunas Klaipeda II - Угловой
56'
Судува Мариямполе II - 3-ий Гол
58'
Судува Мариямполе II - 4-ый Гол
64'
Угловой
Судува Мариямполе II - Угловой
80'
Угловой
Судува Мариямполе II - Угловой
87'
Судува Мариямполе II - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Судува Мариямполе II — FK Neptunas Klaipeda II

Статистика матча

Атаки
127
91
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
15
1
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу
