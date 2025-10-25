Смотреть онлайн Герта Берлин - Фортуна Д 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига II: Герта Берлин — Фортуна Д, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский. Судить этот матч будет Франк Вилленборг.
Превью матча Герта Берлин — Фортуна Д
Команда Герта Берлин в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-7. Команда Фортуна Д, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Герта Берлин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фортуна Д забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Франк Вилленборг (Германия).
За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Франк Вилленборг назначал пенальти