25.10.2025

Смотреть онлайн Герта Берлин - Фортуна Д 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига II: Герта БерлинФортуна Д, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский. Судить этот матч будет Франк Вилленборг.

МСК, 10 тур, Стадион: Олимпийский
Германия - Бундеслига II
Герта Берлин
Maurice Krattenmacher 90+6'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Фортуна Д
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Maurice Krattenmacher icon
90+6'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Герта Берлин - Угловой
9'
Угловой
Герта Берлин - Угловой
13'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
14'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
36'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
39'
Угловой
Герта Берлин - Угловой
44'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Герта Берлин - Угловой
52'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
75'
Угловой
Герта Берлин - Угловой
87'
Угловой
Герта Берлин - Угловой
89'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
90+6'
Maurice Krattenmacher - 1-ый Гол
90+9'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Герта Берлин — Фортуна Д

Команда Герта Берлин в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-7. Команда Фортуна Д, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Герта Берлин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фортуна Д забивает 1, пропускает 2.

Герта Берлин Герта Берлин
1
Ernst Tjark
44
Германия
Линус Гехтер
37
Германия
Тони Лейстнер
31
Германия
Marton Dardai
33
Польша
Michal Karbownik
23
Германия
Kennet Eichhorn
30
Германия
Пауль Сегуин
22
Германия
Marten Winkler
10
Франция
Микаэль Кьюсен
11
Германия
Фабиан Риз
18
Германия
Jan Luca Schuler
Тренер
Германия
Штефан Ляйтль
Фортуна Д Фортуна Д
33
Германия
Флориан Кастенмайер
15
Германия
Tim Christopher Oberdorf
2
Норвегия
Jesper Daland
4
Германия
Tan-Kenneth Jerico Schmidt
25
Германия
Маттиас Зиммерманн
8
Нидерланды
Anouar El Azzouzi
6
Германия
Tim Breithaupt
19
Германия
Эммануэль Ийоха
10
Дания
Christian Theodor Kjelder Rasmussen
24
Косово
Флорент Муслия
22
Германия
Danny Schmidt
Тренер
Германия
Маркус Анфанг

Статистика матча

Владение мячом
Герта Берлин Герта Берлин
52%
Фортуна Д Фортуна Д
48%
Атаки
117
110
Угловые
6
7
Фолы
13
7
Удары (всего)
9
13
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Франк Вилленборг (Германия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Франк Вилленборг назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Магдебург
2:0
Пройссен Мюнстер
Завершен
26.10.2025
Кайзерслаутерн
1:1
Нюрнберг
Завершен
26.10.2025
Брауншвейг
0:3
Ганновер 96
Завершен
25.10.2025
Герта Берлин
1:0
Фортуна Д
Завершен
25.10.2025
Арминия
2:0
Эльвeрсберг
Завершен
25.10.2025
Динамо Дрезден
1:2
Падерборн
Завершен
24.10.2025
Гройтер Фюрт
1:4
ФК Карлсруэ
Завершен
