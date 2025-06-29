Смотреть онлайн Ванеагу Юнайтед - Косса 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: Ванеагу Юнайтед — Косса . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:37 по московскому времени .