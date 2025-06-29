Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Ванеагу Юнайтед - Косса 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы островаЧемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: Ванеагу ЮнайтедКосса . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:37 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
Ванеагу Юнайтед
Завершен
0 : 5
29 июня 2025
Косса
40'
50'
65'
70'
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Косса icon
40'
Счет после первого тайма 0:1
Косса icon
50'
Косса icon
65'
Косса icon
70'
Косса icon
90+4'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Косса - Угловой
17'
Угловой
Ванеагу Юнайтед - Угловой
19'
Угловой
Косса - Угловой
23'
Угловой
Ванеагу Юнайтед - Угловой
26'
Угловой
Косса - Угловой
37'
Угловой
Косса - Угловой
37'
Угловой
Косса - Угловой
38'
Угловой
Косса - Угловой
40'
Косса - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Косса - Угловой
50'
Косса - 2-ой Гол
65'
Косса - 3-ий Гол
69'
Угловой
Ванеагу Юнайтед - Угловой
70'
Косса - 4-ый Гол
76'
Угловой
Косса - Угловой
78'
Угловой
Ванеагу Юнайтед - Угловой
88'
Угловой
Косса - Угловой
90+4'
Косса - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5

Превью матча Ванеагу Юнайтед — Косса

Статистика матча

Атаки
71
90
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
14
15
Удары в створ ворот
4
14
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
28 Декабря
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
СКА СКА
28 Декабря
17:00
Адмирал Адмирал
Сибирь Сибирь
28 Декабря
10:00
Авангард Авангард
Лада Лада
28 Декабря
14:00
Динамо Минск Динамо Минск
Динамо Москва Динамо Москва
28 Декабря
17:10
Салават Юлаев Салават Юлаев
Северсталь Северсталь
28 Декабря
14:30
Нефтехимик Нефтехимик
Торпедо Торпедо
28 Декабря
14:00
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
28 Декабря
22:45
Кремонезе Кремонезе
Наполи Наполи
28 Декабря
17:00
Болонья Болонья
Сассуоло Сассуоло
28 Декабря
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA