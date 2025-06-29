29.06.2025
Смотреть онлайн Ванеагу Юнайтед - Косса 29.06.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: Ванеагу Юнайтед — Косса . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:37 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
Завершен
0 : 5
29 июня 2025
Косса
40'
50'
65'
70'
90+4'
Текстовая трансляция
11'
Косса - Угловой
17'
Ванеагу Юнайтед - Угловой
19'
Косса - Угловой
23'
Ванеагу Юнайтед - Угловой
26'
Косса - Угловой
37'
Косса - Угловой
37'
Косса - Угловой
38'
Косса - Угловой
40'
Косса - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Косса - Угловой
50'
Косса - 2-ой Гол
65'
Косса - 3-ий Гол
69'
Ванеагу Юнайтед - Угловой
70'
Косса - 4-ый Гол
76'
Косса - Угловой
78'
Ванеагу Юнайтед - Угловой
88'
Косса - Угловой
90+4'
Косса - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5
Превью матча Ванеагу Юнайтед — Косса
Статистика матча
Атаки
71
90
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
14
15
Удары в створ ворот
4
14
