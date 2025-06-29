Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Llamas Kochi FC - R Velho Takamatsu 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Llamas Kochi FCR Velho Takamatsu . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Llamas Kochi FC
7'
Завершен
1 : 2
29 июня 2025
R Velho Takamatsu
47'
82'
Llamas Kochi FC icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
R Velho Takamatsu icon
47'
R Velho Takamatsu icon
82'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Llamas Kochi FC - Угловой
7'
Llamas Kochi FC - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
R Velho Takamatsu - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
R Velho Takamatsu - 2-ой Гол
82'
R Velho Takamatsu - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Llamas Kochi FC — R Velho Takamatsu

История последних встреч

Llamas Kochi FC
Llamas Kochi FC
R Velho Takamatsu
Llamas Kochi FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
R Velho Takamatsu
R Velho Takamatsu
3:5
Llamas Kochi FC
Llamas Kochi FC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Llamas Kochi FC Llamas Kochi FC
38%
R Velho Takamatsu R Velho Takamatsu
62%
Атаки
75
90
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
