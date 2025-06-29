29.06.2025
Смотреть онлайн Llamas Kochi FC - R Velho Takamatsu 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Llamas Kochi FC — R Velho Takamatsu . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
1 : 2
29 июня 2025
R Velho Takamatsu
47'
82'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Llamas Kochi FC - Угловой
7'
Llamas Kochi FC - 1-ый Гол
45+4'
R Velho Takamatsu - Угловой
47'
R Velho Takamatsu - 2-ой Гол
82'
R Velho Takamatsu - 3-ий Гол
Превью матча Llamas Kochi FC — R Velho Takamatsu
История последних встреч
Llamas Kochi FC
R Velho Takamatsu
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
R Velho Takamatsu
3:5
Llamas Kochi FC
Статистика матча
Владение мячом
38%
Атаки
75
90
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу