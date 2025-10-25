Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Стивенэйдж - Брэдфорд 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Лига 1: СтивенэйджБрэдфорд, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бродхолл Уэй. Судить этот матч будет Sam Allison.

МСК, 14 тур, Стадион: Бродхолл Уэй
Англия - Лига 1
Стивенэйдж
Харви Уайт 18'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Брэдфорд
Нилл Бирне 3'
Нилл Бирне icon
3'
Харви Уайт icon
18'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,3
Текстовая трансляция
3'
Нилл Бирне - 1-ый Гол
9'
Угловой
Стивенэйдж - Угловой
14'
Угловой
Стивенэйдж - Угловой
15'
Угловой
Стивенэйдж - Угловой
18'
Харви Уайт - 2-ой Гол
32'
Угловой
Брэдфорд - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
83'
Угловой
Стивенэйдж - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,3

Превью матча Стивенэйдж — Брэдфорд

Команда Стивенэйдж в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-10. Команда Брэдфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-14. Команда Стивенэйдж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Брэдфорд забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Стивенэйдж Стивенэйдж
44%
Брэдфорд Брэдфорд
56%
Атаки
80
109
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sam Allison (Англия).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Sam Allison назначал пенальти

Игры 14 тур
25.10.2025
Стивенэйдж
1:1
Брэдфорд
Завершен
25.10.2025
Болтон
1:0
Кардифф
Завершен
25.10.2025
Мэнсфилд
1:1
Уиган
Завершен
23.10.2025
Эксетер
2:0
Плимут
Завершен
Комментарии к матчу
