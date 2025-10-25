Смотреть онлайн Стивенэйдж - Брэдфорд 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Лига 1: Стивенэйдж — Брэдфорд, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бродхолл Уэй. Судить этот матч будет Sam Allison.
Превью матча Стивенэйдж — Брэдфорд
Команда Стивенэйдж в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-10. Команда Брэдфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-14. Команда Стивенэйдж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Брэдфорд забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sam Allison (Англия).
За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Sam Allison назначал пенальти