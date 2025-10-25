Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Лига 2 : Барроу — Барнет , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олкер Стрит .

Превью матча Барроу — Барнет

Команда Барроу в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-14. Команда Барнет, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-11. Команда Барроу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Барнет забивает 2, пропускает 1.