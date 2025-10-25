Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Барроу - Барнет 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Лига 2: БарроуБарнет, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олкер Стрит.

МСК, 14 тур, Стадион: Олкер Стрит
Англия - Лига 2
Барроу
Джош Гордон 10'
Nikola Tavares 68'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Барнет
Callum Stead 51'
Adam Senior 60'
Джош Гордон icon
10'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Callum Stead icon
51'
Adam Senior icon
60'
Nikola Tavares icon
68'
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Барнет - Угловой
4'
Угловой
Барроу - Угловой
7'
Угловой
Барроу - Угловой
10'
Джош Гордон - 1-ый Гол
24'
Угловой
Барроу - Угловой
36'
Угловой
Барроу - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
51'
Callum Stead - 2-ой Гол
60'
Adam Senior - 3-ий Гол
64'
Угловой
Барнет - Угловой
67'
Угловой
Барнет - Угловой
68'
Tavares - 4-ый Гол
79'
Угловой
Барнет - Угловой
83'
Угловой
Барнет - Угловой
84'
Угловой
Барнет - Угловой
90+2'
Угловой
Барнет - Угловой

Превью матча Барроу — Барнет

Команда Барроу в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-14. Команда Барнет, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-11. Команда Барроу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Барнет забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Барроу Барроу
27%
Барнет Барнет
73%
Атаки
51
153
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
3
8
Игры 14 тур
25.10.2025
Барроу
2:2
Барнет
Завершен
25.10.2025
Кру
3:2
Гримсби
Завершен
25.10.2025
Челтенхэм
1:0
Уолсолл
Завершен
Комментарии к матчу
