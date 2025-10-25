Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Кру - Гримсби 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Лига 2: КруГримсби, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Александра. Судить этот матч будет Martin Coy.

МСК, 14 тур, Стадион: Александра
Англия - Лига 2
Кру
Emre Tezgel 27'
Emre Tezgel 37'
Emre Tezgel 87'
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Гримсби
Джами Уокер 6'
Джами Уокер 45+1'
Джами Уокер icon
6'
Emre Tezgel icon
27'
Emre Tezgel icon
37'
Джами Уокер icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:2 : 1,1
Emre Tezgel icon
87'
Текстовая трансляция
6'
Джами Уокер - 1-ый Гол
10'
Угловой
Кру - Угловой
23'
Угловой
Кру - Угловой
24'
Угловой
Гримсби - Угловой
26'
Угловой
Гримсби - Угловой
27'
Emre Tezgel - 2-ой Гол
37'
Emre Tezgel - 3-ий Гол
45+1'
Джами Уокер - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2 : 1,1
50'
Угловой
Кру - Угловой
54'
Угловой
Гримсби - Угловой
87'
Emre Tezgel - 5-ый Гол

Превью матча Кру — Гримсби

Команда Кру в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-11. Команда Гримсби, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Кру в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гримсби забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Кру Кру
54%
Гримсби Гримсби
46%
Атаки
106
75
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Martin Coy (Англия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 6 матчей) Martin Coy назначал пенальти

Игры 14 тур
25.10.2025
Барроу
2:2
Барнет
Завершен
25.10.2025
Кру
3:2
Гримсби
Завершен
25.10.2025
Челтенхэм
1:0
Уолсолл
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA