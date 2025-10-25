Смотреть онлайн Кру - Гримсби 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Лига 2: Кру — Гримсби, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Александра. Судить этот матч будет Martin Coy.
Превью матча Кру — Гримсби
Команда Кру в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-11. Команда Гримсби, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Кру в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гримсби забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Martin Coy (Англия).
За последние 6 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 6 матчей) Martin Coy назначал пенальти