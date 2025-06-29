Смотреть онлайн Нобеока Агата - Клуб Кавасоэ 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Нобеока Агата — Клуб Кавасоэ . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Превью матча Нобеока Агата — Клуб Кавасоэ
Команда Нобеока Агата в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0.