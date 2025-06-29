29.06.2025
Смотреть онлайн Nihon University - Toho Titanium 29.06.2025. Прямая трансляция
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Nihon University
67'
85'
Завершен
2 : 1
29 июня 2025
Toho Titanium
11'
Toho Titanium
11'
Nihon University
67'
Nihon University
85'
Текстовая трансляция
11'
Toho Titanium - Угловой
11'
Toho Titanium - 1-ый Гол
67'
Nihon University - Угловой
67'
Nihon University - 2-ой Гол
84'
Nihon University - Угловой
85'
Nihon University - 3-ий Гол
87'
Nihon University - Угловой
90'
Toho Titanium - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
54%
46%
Атаки
97
96
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
7
2
