29.06.2025

Смотреть онлайн Aries Toshima FC - Тоинский Университет Иокогама 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Aries Toshima FCТоинский Университет Иокогама . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Aries Toshima FC
76'
90+3'
Завершен
2 : 2
29 июня 2025
Тоинский Университет Иокогама
31'
61'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Тоинский Университет Иокогама icon
31'
Счет после первого тайма 0:1
Тоинский Университет Иокогама icon
61'
Aries Toshima FC icon
76'
Aries Toshima FC icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Aries Toshima FC - Угловой
27'
Угловой
Тоинский Университет Иокогама - Угловой
31'
Тоинский Университет Иокогама - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
50'
Угловой
Тоинский Университет Иокогама - Угловой
55'
Угловой
Aries Toshima FC - Угловой
61'
Тоинский Университет Иокогама - 2-ой Гол
76'
Aries Toshima FC - 3-ий Гол
81'
Угловой
Aries Toshima FC - Угловой
90+3'
Угловой
Aries Toshima FC - Угловой
90+3'
Aries Toshima FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Aries Toshima FC — Тоинский Университет Иокогама

История последних встреч

Aries Toshima FC
Aries Toshima FC
Тоинский Университет Иокогама
Aries Toshima FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.09.2025
Тоинский Университет Иокогама
Тоинский Университет Иокогама
0:1
Aries Toshima FC
Aries Toshima FC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Aries Toshima FC Aries Toshima FC
69%
Тоинский Университет Иокогама Тоинский Университет Иокогама
31%
Атаки
61
51
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
