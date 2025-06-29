29.06.2025
Смотреть онлайн Aries Toshima FC - Тоинский Университет Иокогама 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Aries Toshima FC — Тоинский Университет Иокогама . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Aries Toshima FC
76'
90+3'
Завершен
2 : 2
29 июня 2025
Тоинский Университет Иокогама
31'
61'
Счет после первого тайма 0:1
Aries Toshima FC
76'
Aries Toshima FC
90+3'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
7'
Aries Toshima FC - Угловой
27'
Тоинский Университет Иокогама - Угловой
31'
Тоинский Университет Иокогама - 1-ый Гол
50'
Тоинский Университет Иокогама - Угловой
55'
Aries Toshima FC - Угловой
61'
Тоинский Университет Иокогама - 2-ой Гол
76'
Aries Toshima FC - 3-ий Гол
81'
Aries Toshima FC - Угловой
90+3'
Aries Toshima FC - Угловой
90+3'
Aries Toshima FC - 4-ый Гол
Превью матча Aries Toshima FC — Тоинский Университет Иокогама
История последних встреч
Aries Toshima FC
Тоинский Университет Иокогама
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.09.2025
Тоинский Университет Иокогама
0:1
Aries Toshima FC
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
61
51
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу