29.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: ENEOS Mizushima — Banmel Tottori . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
ENEOS Mizushima
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1
Текстовая трансляция
24'
ENEOS Mizushima - Угловой
25'
Banmel Tottori - Угловой
39'
ENEOS Mizushima - 1-ый Гол
42'
ENEOS Mizushima - Угловой
45+3'
Banmel Tottori - Угловой
45+4'
Banmel Tottori - Угловой
45+4'
Banmel Tottori - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
46'
ENEOS Mizushima - 2-ой Гол
50'
ENEOS Mizushima - Угловой
52'
ENEOS Mizushima - 3-ий Гол
62'
ENEOS Mizushima - 4-ый Гол
78'
ENEOS Mizushima - Угловой
78'
ENEOS Mizushima - Угловой
85'
ENEOS Mizushima - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
70
59
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
8
2
