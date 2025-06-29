Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн ENEOS Mizushima - Banmel Tottori 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: ENEOS MizushimaBanmel Tottori . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

Япония - Региональная лига по футболу
ENEOS Mizushima
39'
46'
52'
62'
Завершен
4 : 0
29 июня 2025
Banmel Tottori
ENEOS Mizushima icon
39'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
ENEOS Mizushima icon
46'
ENEOS Mizushima icon
52'
ENEOS Mizushima icon
62'
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1
Текстовая трансляция
24'
Угловой
ENEOS Mizushima - Угловой
25'
Угловой
Banmel Tottori - Угловой
39'
ENEOS Mizushima - 1-ый Гол
42'
Угловой
ENEOS Mizushima - Угловой
45+3'
Угловой
Banmel Tottori - Угловой
45+4'
Угловой
Banmel Tottori - Угловой
45+4'
Угловой
Banmel Tottori - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
46'
ENEOS Mizushima - 2-ой Гол
50'
Угловой
ENEOS Mizushima - Угловой
52'
ENEOS Mizushima - 3-ий Гол
62'
ENEOS Mizushima - 4-ый Гол
78'
Угловой
ENEOS Mizushima - Угловой
78'
Угловой
ENEOS Mizushima - Угловой
85'
Угловой
ENEOS Mizushima - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1

Превью матча ENEOS Mizushima — Banmel Tottori

Статистика матча

Владение мячом
ENEOS Mizushima ENEOS Mizushima
57%
Banmel Tottori Banmel Tottori
43%
Атаки
70
59
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
