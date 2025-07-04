Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Крузейро - Дефенса и Юстиция 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШААмерика - Товарищеские матчи: КрузейроДефенса и Юстиция . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Губернатор Магальянс Пинту.

МСК, Стадион: Губернатор Магальянс Пинту
Америка - Товарищеские матчи
Крузейро
Завершен
0 : 1
04 июля 2025
Дефенса и Юстиция
65'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Дефенса и Юстиция icon
65'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
32'
Угловой
Крузейро - Угловой
45+2'
Угловой
Крузейро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Крузейро - Угловой
64'
Угловой
Дефенса и Юстиция - Угловой
65'
Дефенса и Юстиция - 1-ый Гол
88'
Угловой
Крузейро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Крузейро — Дефенса и Юстиция

Крузейро Крузейро
1
Бразилия
Кассио
12
Бразилия
Вильям
15
Бразилия
Fabricio Bruno
25
Аргентина
Лукас Виллалба
6
Бразилия
Kaiki Bruno da Silva
29
Аргентина
Лукас Ромеро
16
Бразилия
Лукас Силва
88
Бразилия
Christian
10
Бразилия
Матеус Перейра
99
Эквадор
Keny Arroyo
19
Бразилия
Kaio Jorge
Дефенса и Юстиция Дефенса и Юстиция
25
Аргентина
Энрике Бологна
14
Аргентина
Ezequiel Cannavo
6
Уругвай
Lucas Agustin Ferreira Zagas
29
Аргентина
Damian Fernandez
34
Аргентина
Rafael Delgado
5
Аргентина
Kevin Gutierrez
11
Аргентина
Lenny Lobato
24
Уругвай
Juan Gutierrez
21
Аргентина
Matias Miranda
10
Аргентина
Aaron Molinas
7
Аргентина
Abiel Osorio

Статистика матча

Владение мячом
Крузейро Крузейро
50%
Дефенса и Юстиция Дефенса и Юстиция
50%
Атаки
121
82
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу
