04.07.2025
Смотреть онлайн Крузейро - Дефенса и Юстиция 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Америка - Товарищеские матчи: Крузейро — Дефенса и Юстиция . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Губернатор Магальянс Пинту.
МСК, Стадион: Губернатор Магальянс Пинту
Америка - Товарищеские матчи
Завершен
0 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
32'
Крузейро - Угловой
45+2'
Крузейро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Крузейро - Угловой
64'
Дефенса и Юстиция - Угловой
65'
Дефенса и Юстиция - 1-ый Гол
88'
Крузейро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Крузейро — Дефенса и Юстиция
Крузейро
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
121
82
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
2
3
