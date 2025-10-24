Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Чемпионшип : Престон — Шеффилд Юнайтед , 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дипдэйл . Судить этот матч будет Farai Hallam .

Превью матча Престон — Шеффилд Юнайтед

Команда Престон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-10. Команда Шеффилд Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Престон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шеффилд Юнайтед забивает 1, пропускает 2.