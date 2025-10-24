Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Престон - Шеффилд Юнайтед 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Чемпионшип: ПрестонШеффилд Юнайтед, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дипдэйл. Судить этот матч будет Farai Hallam.

МСК, 12 тур, Стадион: Дипдэйл
Англия - Чемпионшип
Престон
Lewis Norman Dobbin 45+4'
Джафет Танганга 46'
Daniel Jebbison 58'
Завершен
3 : 2
24 октября 2025
Шеффилд Юнайтед
Andre Brooks 10'
O'Hare 16'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Andre Brooks icon
10'
O'Hare - Шеффилд Юнайтед icon
16'
Lewis Norman Dobbin icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:2 : 4,1
Джафет Танганга icon
46'
Daniel Jebbison icon
58'
Матч закончился со счётом 3:2 : 4,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Престон - Угловой
8'
Угловой
Престон - Угловой
10'
Andre Brooks - 1-ый Гол забит с передачи Тайрс Кэмпбелл
16'
O'Hare - 2-ой Гол
40'
Угловой
Шеффилд Юнайтед - Угловой
44'
Угловой
Шеффилд Юнайтед - Угловой
45+4'
Lewis Norman Dobbin - 3-ий Гол забит с передачи Daniel Jebbison
Счет после первого тайма 1:2 : 4,1
46'
Tanganga - 4-ый Гол
49'
Угловой
Шеффилд Юнайтед - Угловой
58'
Daniel Jebbison - 5-ый Гол
84'
Угловой
Шеффилд Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 4,1

Превью матча Престон — Шеффилд Юнайтед

Команда Престон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-10. Команда Шеффилд Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Престон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шеффилд Юнайтед забивает 1, пропускает 2.

Престон Престон
1
Дания
Даниэль Иверсен
14
Англия
Джордан Стори
19
Англия
Lewis Gibson
16
Англия
Эндрю Хагес
4
Англия
Бенджамин Уайтман
42
Англия
Odeluga Offiah
21
Англия
Alfie Devine
5
Англия
Harrison Armstrong
3
Черногория
Andrija Vukcevic
9
Канада
Daniel Jebbison
17
Англия
Lewis Norman Dobbin
Тренер
Англия
Пол Хекингботтом
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1
Англия
Майкл Купер
2
Англия
Джафет Танганга
25
Англия
Mark Mcguinness
15
Англия
Бен Ми
19
Ирландия
Чидози Огбене
44
Нидерланды
Джайро Риедевалд
42
Англия
Sydie Peck
14
Англия
Харрисон Берроуз
10
Англия
Каллум О'Хэр
11
Англия
Andre Brooks
23
Англия
Тайрс Кэмпбелл
Тренер
Англия
Крис Уайлдер

Статистика матча

Владение мячом
Престон Престон
46%
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
54%
Атаки
99
98
Угловые
2
4
Фолы
6
8
Удары (всего)
2
5
Удары мимо ворот
12
9
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Farai Hallam (Англия).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 9 матчей) Farai Hallam назначал пенальти

Игры 12 тур
25.10.2025
Ковентри
3:1
Уотфорд
Завершен
25.10.2025
Ипсвич
1:0
Вест Бромвич
Завершен
24.10.2025
Престон
3:2
Шеффилд Юнайтед
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
КооКоо КооКоо
15 Ноября
18:00
Сайпа Сайпа
Лукко Лукко
15 Ноября
18:00
Таппара Таппара
Пеликанс Пеликанс
15 Ноября
18:00
ХПК ХПК
Ильвес Ильвес
15 Ноября
18:00
КалПа КалПа
ЮИП ЮИП
15 Ноября
18:00
Будучност Будучност
Илирия Илирия
15 Ноября
21:30
Эссят Эссят
ТПС ТПС
15 Ноября
18:00
Карпат Карпат
ХИФК ХИФК
15 Ноября
18:00
Ферьестад Ферьестад
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
15 Ноября
20:00
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
Рогле Рогле
15 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA