Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Чемпионшип : Лестер — Портсмут , 10 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум . Судить этот матч будет Farai Hallam .

Превью матча Лестер — Портсмут

Команда Лестер в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-10. Команда Портсмут, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-7. Команда Лестер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Портсмут забивает 2, пропускает 1.