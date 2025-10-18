Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Лестер - Портсмут 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Чемпионшип: ЛестерПортсмут, 10 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум. Судить этот матч будет Farai Hallam.

МСК, 10 тур, Стадион: Кинг Пауэр Стэдиум
Англия - Чемпионшип
Лестер
Aaron Ramsey 26'
Завершен
1 : 1
18 октября 2025
Портсмут
Джон Свифт 58'
Aaron Ramsey icon
26'
Джон Свифт icon
58'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Лестер - Угловой
8'
Угловой
Лестер - Угловой
11'
Угловой
Лестер - Угловой
21'
Угловой
Лестер - Угловой
22'
Угловой
Лестер - Угловой
22'
Угловой
Лестер - Угловой
23'
Угловой
Лестер - Угловой
26'
Aaron Ramsey - 1-ый Гол забит с передачи Issahaku Abdul Fatawu
32'
Угловой
Портсмут - Угловой
35'
Угловой
Лестер - Угловой
37'
Угловой
Лестер - Угловой
41'
Угловой
Лестер - Угловой
42'
Угловой
Лестер - Угловой
46'
Угловой
Портсмут - Угловой
58'
Джон Свифт - 2-ой Гол забит с передачи Yang Min-hyeok
68'
Угловой
Лестер - Угловой
80'
Угловой
Портсмут - Угловой
82'
Угловой
Портсмут - Угловой
86'
Угловой
Лестер - Угловой
86'
Угловой
Лестер - Угловой
Превью матча Лестер — Портсмут

Команда Лестер в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-10. Команда Портсмут, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-7. Команда Лестер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Портсмут забивает 2, пропускает 1.

Лестер Лестер
31
Босния и Герцеговина
Асмир Бегович
5
Нигерия
Калеб Околи
23
Дания
Янник Вестергор
4
Англия
Ben Nelson
21
Португалия
Рикардо
8
Англия
Гарри Винкс
22
Англия
Оливер Скипп
7
Гана
Issahaku Abdul Fatawu
6
Англия
Jordan James
9
Гана
Джордан Айю
20
Замбия
Патсон Дака
Тренер
Испания
Marti Cifuentes
Портсмут Портсмут
26
Англия
Иосиф Буршик
2
Англия
Джордан Уильямс
4
Англия
Джош Найт
5
Англия
Реган Пул
17
Англия
Ibane Bowat
24
Ирландия
Terry Devlin
16
ЮАР
Люк Ле Рукс
36
Англия
Конор Чаплин
21
Англия
Андре Доззелл
23
Англия
Джош Мерфи
9
Англия
Колби Бишоп
Тренер
Англия
Джон Мушиньо

Статистика матча

Владение мячом
Лестер Лестер
56%
Портсмут Портсмут
44%
Атаки
62
58
Угловые
14
4
Фолы
6
4
Удары (всего)
9
1
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Farai Hallam (Англия).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 9 матчей) Farai Hallam назначал пенальти

Игры 10 тур
18.10.2025
Лестер
1:1
Портсмут
Завершен
18.10.2025
Вест Бромвич
2:1
Престон
Завершен
18.10.2025
Саутгемптон
0:0
Суонси
Завершен
18.10.2025
Оксфорд Юнайтед
1:0
Дерби Каунти
Завершен
17.10.2025
Мидлсбро
2:1
Ипсвич
Завершен
