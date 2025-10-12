Превью матча Интер Майами — Атланта Юнайтед

Команда Интер Майами в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-22. Команда Атланта Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Интер Майами в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Атланта Юнайтед забивает 1, пропускает 2.