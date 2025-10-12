Смотреть онлайн Интер Майами - Атланта Юнайтед 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Интер Майами — Атланта Юнайтед . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто. Судить этот матч будет Tim Ford.
Превью матча Интер Майами — Атланта Юнайтед
Команда Интер Майами в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-22. Команда Атланта Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Интер Майами в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Атланта Юнайтед забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Tim Ford (США).
За последние 12 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 50% (6 из 12 матчей) Tim Ford назначал пенальти