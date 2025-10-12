Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Интер Майами - Атланта Юнайтед 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Интер МайамиАтланта Юнайтед . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто. Судить этот матч будет Tim Ford.

МСК, Стадион: Стад Сапуто
Чемпионат США по футболу. МЛС
Интер Майами
Лионель Месси 39'
Жорди Альба 52'
Луис Суарес 61'
Лионель Месси 87'
Завершен
4 : 0
12 октября 2025
Атланта Юнайтед
Лионель Месси icon
39'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
Жорди Альба icon
52'
Луис Суарес icon
61'
Лионель Месси icon
87'
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Inter Miami - Угловой
9'
Угловой
Inter Miami - Угловой
22'
Угловой
Inter Miami - Угловой
33'
Угловой
Inter Miami - Угловой
39'
Лионель Месси - 1-ый Гол забит с передачи Baltasar Rodriguez
45+5'
Угловой
Atlanta Utd - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
52'
Жорди Альба - 2-ой Гол забит с передачи Лионель Месси
61'
Луис Суарес - 3-ий Гол
67'
Угловой
Atlanta Utd - Угловой
85'
Угловой
Inter Miami - Угловой
86'
Угловой
Inter Miami - Угловой
87'
Лионель Месси - 4-ый Гол забит с передачи Жорди Альба
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,0

Превью матча Интер Майами — Атланта Юнайтед

Команда Интер Майами в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-22. Команда Атланта Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Интер Майами в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Атланта Юнайтед забивает 1, пропускает 2.

Интер Майами Интер Майами
34
Аргентина
Rocco Rios Novo
57
Аргентина
Марсело Вейгандт
6
Чили
Tomas Agustin Aviles
2
Аргентина
Gonzalo Lujan Melli
18
Испания
Жорди Альба
5
Испания
Серхио Бускетс
42
Италия
Yannick Bright
21
Аргентина
Tadeo Allende
10
Аргентина
Лионель Месси
11
Аргентина
Baltasar Rodriguez
9
Уругвай
Луис Суарес
Тренер
Аргентина
Хавьер Маскерано
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
42
Ямайка
Джайден Хибберт
13
Бразилия
Leo Afonso
6
Испания
Хуан Беррокаль
5
Норвегия
Стиан Грегерсен
50
США
Dominik Chong-Qui
8
Франция
Тристан Муюмба
7
Англия
Стивен Альзате
48
США
Cooper Sanchez
19
Кот-д'Ивуар
Эммануэль Латте Лат
14
Сенегал
Jamal Thiare
18
Португалия
Pedro Amador
Тренер
Норвегия
Ронни Дейла

Статистика матча

Владение мячом
Интер Майами Интер Майами
60%
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
40%
Атаки
149
65
Угловые
6
2
Фолы
7
5
Удары (всего)
16
6
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
10
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tim Ford (США).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 50% (6 из 12 матчей) Tim Ford назначал пенальти

Комментарии к матчу
