19.10.2025

Смотреть онлайн Сталь - Сосновец 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши. Второй дивизион: СтальСосновец, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Stali.

МСК, 13 тур, Стадион: Stadion Stali
Чемпионат Польши. Второй дивизион
Сталь
48'
82'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Сосновец
Счет после первого тайма 0:0
Сталь icon
48'
Сталь icon
82'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Сталь - Угловой
5'
Угловой
Сталь - Угловой
10'
Угловой
Сосновец - Угловой
12'
Угловой
Сталь - Угловой
48'
Сталь - 1-ый Гол
60'
Угловой
Сосновец - Угловой
70'
Угловой
Сталь - Угловой
82'
Сталь - 2-ой Гол
Превью матча Сталь — Сосновец

Команда Сталь в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-17. Команда Сосновец, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-16. Команда Сталь в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сосновец забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Сталь Сталь
46%
Сосновец Сосновец
54%
Атаки
76
97
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
5
2
Игры 13 тур
19.10.2025
Сталь
2:0
Сосновец
Завершен
19.10.2025
Олимпия Грудзёндз
2:1
Хойничанка
Завершен
18.10.2025
ККС Калиш
0:0
ЦВКС Ресовия
Завершен
18.10.2025
Подхале
1:1
Сандечия
Завершен
17.10.2025
Уния Скерневице
2:0
Ястшембе
Завершен
17.10.2025
Варта
2:1
Гутник
Завершен
Комментарии к матчу
