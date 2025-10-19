Смотреть онлайн Сталь - Сосновец 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Второй дивизион: Сталь — Сосновец, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Stali.
Превью матча Сталь — Сосновец
Команда Сталь в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-17. Команда Сосновец, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-16. Команда Сталь в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сосновец забивает 2, пропускает 2.