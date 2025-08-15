15.08.2025
Смотреть онлайн Ястшембе - Сандечия 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Второй дивизион: Ястшембе — Сандечия, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Miejski w Jastrzebiu Zdroju.
МСК, 4 тур, Стадион: Stadion Miejski w Jastrzebiu Zdroju
Чемпионат Польши. Второй дивизион
Текстовая трансляция
2'
Ястшембе - Угловой
2'
Ястшембе - 1-ый Гол
8'
Сандечия - Угловой
15'
Сандечия - Угловой
15'
Сандечия - 2-ой Гол
20'
Сандечия - Угловой
35'
Сандечия - 3-ий Гол
40'
Ястшембе - Угловой
41'
Ястшембе - 4-ый Гол
43'
Сандечия - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
46'
Сандечия - Угловой
60'
Сандечия - Угловой
60'
Сандечия - 5-ый Гол
78'
Ястшембе - Угловой
81'
Ястшембе - Угловой
86'
Ястшембе - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3
