Смотреть онлайн Подхале - Гутник 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Второй дивизион: Подхале — Гутник, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal Stadium Marshal Jozef Pilsudski.
Превью матча Подхале — Гутник
Команда Подхале в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-9. Команда Гутник, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-15. Команда Подхале в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гутник забивает 1, пропускает 2.