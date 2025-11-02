Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Подхале - Гутник 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши. Второй дивизион: ПодхалеГутник, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal Stadium Marshal Jozef Pilsudski.

МСК, 15 тур, Стадион: Municipal Stadium Marshal Jozef Pilsudski
Чемпионат Польши. Второй дивизион
Подхале
62'
Отменен
1 : 0
02 ноября 2025
Гутник
Счет после первого тайма 0:0
Подхале icon
62'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Подхале - Угловой
14'
Угловой
Подхале - Угловой
17'
Угловой
Гутник - Угловой
20'
Угловой
Подхале - Угловой
36'
Угловой
Подхале - Угловой
40'
Угловой
Подхале - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
Угловой
Подхале - Угловой
62'
Подхале - 1-ый Гол
90'
Угловой
Подхале - Угловой
90+2'
Угловой
Подхале - Угловой

Превью матча Подхале — Гутник

Команда Подхале в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-9. Команда Гутник, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-15. Команда Подхале в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гутник забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Подхале Подхале
58%
Гутник Гутник
42%
Атаки
0
0
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
Игры 15 тур
02.11.2025
Подхале
1:0
Гутник
Отменен
31.10.2025
Сосновец
0:2
Хойничанка
Завершен
31.10.2025
Уния Скерневице
3:1
ЛКС Лодзь II
Завершен
31.10.2025
Варта
4:2
ККС Калиш
Завершен
31.10.2025
Сталь
1:1
ЦВКС Ресовия
Завершен
31.10.2025
Шленск Вроцлав II
2:2
Свит Сколвин
Завершен
31.10.2025
Рекорд
2:2
Ястшембе
Завершен
31.10.2025
Сокол
5:2
Подбескидзи
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA