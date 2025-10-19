Превью матча Tigres UANL (W) — Atletico San Luis (W)

Команда Tigres UANL (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Atletico San Luis (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Tigres UANL (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Atletico San Luis (W) забивает 1, пропускает 1.