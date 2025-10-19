Смотреть онлайн Tigres UANL (W) - Atletico San Luis (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Tigres UANL (W) — Atletico San Luis (W), 16 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Universitaro.
Превью матча Tigres UANL (W) — Atletico San Luis (W)
Команда Tigres UANL (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Atletico San Luis (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Tigres UANL (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Atletico San Luis (W) забивает 1, пропускает 1.