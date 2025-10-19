Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Tigres UANL (W) - Atletico San Luis (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Tigres UANL (W)Atletico San Luis (W), 16 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Universitaro.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Universitaro
Женский чемпионат Мексики по футболу
Tigres UANL (W)
31'
35'
45+4'
54'
83'
Завершен
5 : 1
19 октября 2025
Atletico San Luis (W)
69'
Смотреть онлайн
Tigres UANL (W) icon
31'
Tigres UANL (W) icon
35'
Tigres UANL (W) icon
45+4'
Счет после первого тайма 3:0
Tigres UANL (W) icon
54'
Atletico San Luis (W) icon
69'
Tigres UANL (W) icon
83'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
14'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
18'
Угловой
Atletico San Luis (W) - Угловой
29'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
31'
Tigres UANL (W) - 1-ый Гол
33'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
35'
Tigres UANL (W) - 2-ой Гол
45'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
45+2'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
45+4'
Tigres UANL (W) - 3-ий Гол
45+7'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
45+8'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
50'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
51'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
53'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
53'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
54'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
54'
Tigres UANL (W) - 4-ый Гол
59'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
69'
Atletico San Luis (W) - 5-ый Гол
83'
Tigres UANL (W) - 6-ый Гол
90+6'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
90+6'
Угловой
Tigres UANL (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 5:1

Превью матча Tigres UANL (W) — Atletico San Luis (W)

Команда Tigres UANL (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Atletico San Luis (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Tigres UANL (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Atletico San Luis (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Tigres UANL (W) Tigres UANL (W)
66%
Atletico San Luis (W) Atletico San Luis (W)
34%
Атаки
75
19
Угловые
16
1
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
14
4
Игры 16 тур
20.10.2025
Пачука (Ж)
2:1
Chivas Guadalajara (W)
Завершен
20.10.2025
Monterrey (W)
3:1
Leon (W)
Завершен
19.10.2025
Puebla (W)
1:2
Tijuana (W)
Завершен
19.10.2025
Tigres UANL (W)
5:1
Atletico San Luis (W)
Завершен
18.10.2025
Queretaro (W)
1:4
Cruz Azul (W)
Завершен
16.10.2025
Atlas (W)
2:3
Club America (W)
Завершен
Комментарии к матчу
