Смотреть онлайн Puebla (W) - Tijuana (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Puebla (W) — Tijuana (W), 16 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Куаутемок.
Превью матча Puebla (W) — Tijuana (W)
Команда Puebla (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 3-14. Команда Tijuana (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-6. Команда Puebla (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Tijuana (W) забивает 0, пропускает 1.