Превью матча Puebla (W) — Tijuana (W)

Команда Puebla (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 3-14. Команда Tijuana (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-6. Команда Puebla (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Tijuana (W) забивает 0, пропускает 1.