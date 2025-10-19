Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Puebla (W) - Tijuana (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Puebla (W)Tijuana (W), 16 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Куаутемок.

МСК, 16 тур, Стадион: Стадион Куаутемок
Женский чемпионат Мексики по футболу
Puebla (W)
26'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Tijuana (W)
52'
80'
Puebla (W) icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
Tijuana (W) icon
52'
Tijuana (W) icon
80'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Puebla (W) - Угловой
26'
Puebla (W) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Tijuana (W) - Угловой
48'
Угловой
Tijuana (W) - Угловой
52'
Tijuana (W) - 2-ой Гол
69'
Угловой
Tijuana (W) - Угловой
76'
Угловой
Puebla (W) - Угловой
80'
Tijuana (W) - 3-ий Гол
88'
Угловой
Puebla (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Puebla (W) — Tijuana (W)

Команда Puebla (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 3-14. Команда Tijuana (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-6. Команда Puebla (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Tijuana (W) забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Puebla (W) Puebla (W)
41%
Tijuana (W) Tijuana (W)
59%
Атаки
134
145
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
2
9
Игры 16 тур
20.10.2025
Пачука (Ж)
2:1
Chivas Guadalajara (W)
Завершен
20.10.2025
Monterrey (W)
3:1
Leon (W)
Завершен
19.10.2025
Puebla (W)
1:2
Tijuana (W)
Завершен
19.10.2025
Tigres UANL (W)
5:1
Atletico San Luis (W)
Завершен
18.10.2025
Queretaro (W)
1:4
Cruz Azul (W)
Завершен
16.10.2025
Atlas (W)
2:3
Club America (W)
Завершен
Комментарии к матчу
