Смотреть онлайн Monterrey (W) - Leon (W) 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Monterrey (W) — Leon (W), 16 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio BBVA Bancomer.
Превью матча Monterrey (W) — Leon (W)
Команда Monterrey (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-11. Команда Leon (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Monterrey (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Leon (W) забивает 2, пропускает 1.