20.10.2025

Смотреть онлайн Monterrey (W) - Leon (W) 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Monterrey (W)Leon (W), 16 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio BBVA Bancomer.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio BBVA Bancomer
Женский чемпионат Мексики по футболу
Monterrey (W)
32'
76'
90+10'
Завершен
3 : 1
20 октября 2025
Leon (W)
14'
Смотреть онлайн
Leon (W) icon
14'
Monterrey (W) icon
32'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,6
Monterrey (W) icon
76'
Monterrey (W) icon
90+10'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,6
Текстовая трансляция
14'
Leon (W) - 1-ый Гол
32'
Monterrey (W) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,6
60'
Угловой
Monterrey (W) - Угловой
72'
Угловой
Leon (W) - Угловой
74'
Угловой
Monterrey (W) - Угловой
74'
Угловой
Monterrey (W) - Угловой
76'
Monterrey (W) - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Leon (W) - Угловой
90+10'
Monterrey (W) - 4-ый Гол
90+11'
Угловой
Leon (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,6

Превью матча Monterrey (W) — Leon (W)

Команда Monterrey (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-11. Команда Leon (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Monterrey (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Leon (W) забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Monterrey (W) Monterrey (W)
54%
Leon (W) Leon (W)
46%
Атаки
76
40
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
10
3
Игры 16 тур
20.10.2025
Пачука (Ж)
2:1
Chivas Guadalajara (W)
Завершен
20.10.2025
Monterrey (W)
3:1
Leon (W)
Завершен
19.10.2025
Puebla (W)
1:2
Tijuana (W)
Завершен
19.10.2025
Tigres UANL (W)
5:1
Atletico San Luis (W)
Завершен
18.10.2025
Queretaro (W)
1:4
Cruz Azul (W)
Завершен
16.10.2025
Atlas (W)
2:3
Club America (W)
Завершен
