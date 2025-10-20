Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Пачука (Ж) - Chivas Guadalajara (W) 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Пачука (Ж)Chivas Guadalajara (W), 16 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мигель Идалго.

МСК, 16 тур, Стадион: Мигель Идалго
Женский чемпионат Мексики по футболу
Пачука (Ж)
27'
77'
Завершен
2 : 1
20 октября 2025
Chivas Guadalajara (W)
34'
Смотреть онлайн
Пачука (Ж) icon
27'
Chivas Guadalajara (W) icon
34'
Счет после первого тайма 1:1
Пачука (Ж) icon
77'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
27'
Пачука (Ж) - 1-ый Гол
34'
Chivas Guadalajara (W) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
Chivas Guadalajara (W) - Угловой
77'
Пачука (Ж) - 3-ий Гол
80'
Угловой
Chivas Guadalajara (W) - Угловой
87'
Угловой
Chivas Guadalajara (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Пачука (Ж) — Chivas Guadalajara (W)

Команда Пачука (Ж) в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-11. Команда Chivas Guadalajara (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-6. Команда Пачука (Ж) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Chivas Guadalajara (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Пачука (Ж) Пачука (Ж)
51%
Chivas Guadalajara (W) Chivas Guadalajara (W)
49%
Атаки
89
86
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
6
6
Игры 16 тур
20.10.2025
Пачука (Ж)
2:1
Chivas Guadalajara (W)
Завершен
20.10.2025
Monterrey (W)
3:1
Leon (W)
Завершен
19.10.2025
Puebla (W)
1:2
Tijuana (W)
Завершен
19.10.2025
Tigres UANL (W)
5:1
Atletico San Luis (W)
Завершен
18.10.2025
Queretaro (W)
1:4
Cruz Azul (W)
Завершен
16.10.2025
Atlas (W)
2:3
Club America (W)
Завершен
Комментарии к матчу
