Превью матча Пачука (Ж) — Chivas Guadalajara (W)

Команда Пачука (Ж) в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-11. Команда Chivas Guadalajara (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-6. Команда Пачука (Ж) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Chivas Guadalajara (W) забивает 1, пропускает 1.