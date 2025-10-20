Смотреть онлайн Пачука (Ж) - Chivas Guadalajara (W) 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Пачука (Ж) — Chivas Guadalajara (W), 16 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мигель Идалго.
Превью матча Пачука (Ж) — Chivas Guadalajara (W)
Команда Пачука (Ж) в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-11. Команда Chivas Guadalajara (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-6. Команда Пачука (Ж) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Chivas Guadalajara (W) забивает 1, пропускает 1.