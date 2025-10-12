Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Cruz Azul (W) - Santos Laguna (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Cruz Azul (W)Santos Laguna (W), 15 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ацтека.

МСК, 15 тур, Стадион: Ацтека
Женский чемпионат Мексики по футболу
Cruz Azul (W)
2'
45'
48'
90+4'
Завершен
4 : 1
12 октября 2025
Santos Laguna (W)
24'
Смотреть онлайн
Cruz Azul (W) icon
2'
Santos Laguna (W) icon
24'
Cruz Azul (W) icon
45'
Счет после первого тайма 2:1
Cruz Azul (W) icon
48'
Cruz Azul (W) icon
90+4'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
2'
Cruz Azul (W) - 1-ый Гол
4'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
9'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
14'
Угловой
Santos Laguna (W) - Угловой
14'
Угловой
Santos Laguna (W) - Угловой
24'
Угловой
Santos Laguna (W) - Угловой
24'
Santos Laguna (W) - 2-ой Гол
37'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
38'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
38'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
39'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
45'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
45'
Cruz Azul (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
48'
Cruz Azul (W) - 4-ый Гол
50'
Угловой
Santos Laguna (W) - Угловой
59'
Угловой
Santos Laguna (W) - Угловой
61'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
61'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
62'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
69'
Угловой
Santos Laguna (W) - Угловой
85'
Угловой
Santos Laguna (W) - Угловой
89'
Угловой
Cruz Azul (W) - Угловой
90+4'
Cruz Azul (W) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Cruz Azul (W) — Santos Laguna (W)

Команда Cruz Azul (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7. Команда Santos Laguna (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-12. Команда Cruz Azul (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Santos Laguna (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Cruz Azul (W) Cruz Azul (W)
50%
Santos Laguna (W) Santos Laguna (W)
50%
Атаки
79
84
Угловые
12
7
Удары мимо ворот
15
17
Удары в створ ворот
8
2
Игры 15 тур
13.10.2025
Atletico San Luis (W)
1:1
Toluca (W)
Завершен
12.10.2025
Chivas Guadalajara (W)
1:1
Puebla (W)
Завершен
12.10.2025
Mazatlan FC (W)
0:3
Queretaro (W)
Завершен
12.10.2025
Cruz Azul (W)
4:1
Santos Laguna (W)
Завершен
12.10.2025
Juarez FC (W)
2:1
Necaxa (W)
Завершен
11.10.2025
Unam Pumas (W)
3:4
Atlas (W)
Завершен
11.10.2025
Tijuana (W)
1:4
Monterrey (W)
Завершен
11.10.2025
Club America (W)
1:2
Tigres UANL (W)
Завершен
11.10.2025
Leon (W)
2:5
Пачука (Ж)
Завершен
Комментарии к матчу
