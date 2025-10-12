Смотреть онлайн Cruz Azul (W) - Santos Laguna (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Cruz Azul (W) — Santos Laguna (W), 15 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ацтека.
Превью матча Cruz Azul (W) — Santos Laguna (W)
Команда Cruz Azul (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7. Команда Santos Laguna (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-12. Команда Cruz Azul (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Santos Laguna (W) забивает 1, пропускает 1.