Смотреть онлайн Juarez FC (W) - Necaxa (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Juarez FC (W) — Necaxa (W), 15 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Benito Juarez.
Превью матча Juarez FC (W) — Necaxa (W)
Команда Juarez FC (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-8.