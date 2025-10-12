Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Juarez FC (W) - Necaxa (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Juarez FC (W)Necaxa (W), 15 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Benito Juarez.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Olimpico Benito Juarez
Женский чемпионат Мексики по футболу
Juarez FC (W)
9'
45+6'
Завершен
2 : 1
12 октября 2025
Necaxa (W)
17'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Juarez FC (W) icon
9'
Necaxa (W) icon
17'
Juarez FC (W) icon
45+6'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Juarez FC (W) - Угловой
9'
Juarez FC (W) - 1-ый Гол
17'
Necaxa (W) - 2-ой Гол
22'
Угловой
Juarez FC (W) - Угловой
31'
Угловой
Juarez FC (W) - Угловой
32'
Угловой
Juarez FC (W) - Угловой
45+6'
Угловой
Juarez FC (W) - Угловой
45+6'
Juarez FC (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
57'
Угловой
Juarez FC (W) - Угловой
60'
Угловой
Juarez FC (W) - Угловой
90+3'
Угловой
Juarez FC (W) - Угловой
90+10'
Угловой
Juarez FC (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Juarez FC (W) — Necaxa (W)

Команда Juarez FC (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-8.

Статистика матча

Владение мячом
Juarez FC (W) Juarez FC (W)
72%
Necaxa (W) Necaxa (W)
28%
Атаки
98
34
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
5
2
Игры 15 тур
13.10.2025
Atletico San Luis (W)
1:1
Toluca (W)
Завершен
12.10.2025
Chivas Guadalajara (W)
1:1
Puebla (W)
Завершен
12.10.2025
Mazatlan FC (W)
0:3
Queretaro (W)
Завершен
12.10.2025
Cruz Azul (W)
4:1
Santos Laguna (W)
Завершен
12.10.2025
Juarez FC (W)
2:1
Necaxa (W)
Завершен
11.10.2025
Unam Pumas (W)
3:4
Atlas (W)
Завершен
11.10.2025
Tijuana (W)
1:4
Monterrey (W)
Завершен
11.10.2025
Club America (W)
1:2
Tigres UANL (W)
Завершен
11.10.2025
Leon (W)
2:5
Пачука (Ж)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA