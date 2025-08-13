Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн УАНЛ Тигрес (жен) - Тихуана (жен) 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: УАНЛ Тигрес (жен)Тихуана (жен), 6 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Universitaro.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Universitaro
Женский чемпионат Мексики по футболу
УАНЛ Тигрес (жен)
10'
85'
Завершен
2 : 0
13 августа 2025
Тихуана (жен)
Tigres UANL Women icon
10'
Счет после первого тайма 1:0
Tigres UANL Women icon
85'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
10'
Tigres UANL Women - 1-ый Гол
12'
Угловой
Tigres UANL Women - Угловой
17'
Угловой
Tijuana Women - Угловой
27'
Угловой
Tigres UANL Women - Угловой
32'
Угловой
Tigres UANL Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
64'
Угловой
Tijuana Women - Угловой
65'
Угловой
Tigres UANL Women - Угловой
81'
Угловой
Tigres UANL Women - Угловой
85'
Tigres UANL Women - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча УАНЛ Тигрес (жен) — Тихуана (жен)

Команда УАНЛ Тигрес (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0.

Статистика матча

Атаки
64
50
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
4
4
Игры 6 тур
03.02.2026
Santos Laguna (W)
1:5
Monterrey (W)
Завершен
02.02.2026
Пачука (Ж)
2:2
Tigres UANL (W)
Завершен
01.02.2026
Club America (W)
5:1
Unam Pumas (W)
Завершен
01.02.2026
Tijuana (W)
3:0
Puebla (W)
Завершен
01.02.2026
Mazatlan FC (W)
5:0
Necaxa (W)
Завершен
01.02.2026
Cruz Azul (W)
3:1
Queretaro (W)
Завершен
31.01.2026
Atlas (W)
2:2
Atletico San Luis (W)
Завершен
31.01.2026
Toluca (W)
3:2
Juarez FC (W)
Завершен
Комментарии к матчу
